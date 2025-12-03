Una struttura top a Villanova di Castenaso

Un mix tra sport, comunità e opportunità di sviluppo personale. A Villanova di Castenaso , alle porte di Bologna, il Country Club Racket World mette in campo una proposta ambiziosa per i giovani appassionati di padel: un’accademia giovanile che punta non soltanto al gioco – divertente e aggregante – ma anche alla crescita tecnica, tattica e motivazionale dei ragazzi. Il circolo conta 1.200 soci, con 10 campi da padel, sei da tennis e otto da beach, piscina, palestra, bar, ristorante e area relax. L'anima dell'academy bolognese è Martina Camorani : passata dal tennis al padel, ha rappresentato la nazionale in sei mondiali e due europei. Ora fa parte del settore tecnico nazionale e in particolare si occupa del settore femminile. Al circolo è la responsabile del settore padel e si occupa di coordinare i maestri e gli istruttori che lavorano nella scuola padel, nell'agonistica e nei corsi adulti.

Martina Camorani presenta il Country Club Racket World

"L'academy è attiva tutto l'anno con allenamenti tecnici e atletici personalizzati - spiega Martina Camorani, maestra nazionale di tennis e padel - inoltre collaboriamo con un mental coach per chi ne chiedesse l'utilizzo. I ragazzi possono allenarsi in gruppo e in maniera individuale a seconda delle richieste. Abbiamo due ragazzi di interesse nazionale e altri quattro 'attenzionati' a livello regionale (il responsabile è il maestro nazionale Matteo Agnini). Abbiamo una decina di ragazzi iscritti alla pre-agonistica (la responsabile è la maestra nazionale Raffaella Giffuni) che nel 2026 inizieranno a partecipare ai tornei agonistici. Come attività di base (responsabile è la maestra nazionale Francesca Scrinzi) stiamo crescendo una trentina di bambini, fra i quali spicca già un 2018 molto promettente. Non trascuriamo gli adulti (qua il responsabile è l'istruttore di secondo livello Matteo Vason) che si vogliono mettere in gioco partecipando a vari tornei". Sono in tutto una ventina gli agonisti "Senior". "Il primo obiettivo - conclude Martina Camorani - è quello di allenarsi in un ambiente sereno e amichevole. I ragazzi dell'academy durante la preparazione atletica si interfacciano anche con i ragazzi agonisti del tennis per creare un gruppo più allargato. La nostra prospettiva è quella di formare i ragazzi nel loro percorso, imparando dalle vittorie, ma soprattutto dalle sconfitte".