Exclusive Padel Cup, il circuito si chiude sabato 13 e domenica 14 a Milano

Dopo Palermo, Roma e Treviso, appuntamento a ‘casa’ di Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally &co. In campo anche Marcolin e Brocchi
2 min
Exclusive Padel Cup, il circuito si chiude sabato 13 e domenica 14 a Milano© .

Milano, 11 dicembre 2025 – La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano, club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte.

Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. E come accaduto nelle precedenti tappe, non mancheranno gli ex calciatori in campo: al Padel Palace si esibiranno Dario Marcolin e Cristian Brocchi. Con loro, tra gli altri, l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.

Come accaduto nelle prime tre tappe della Exclusive Padel Cup, tutto esaurito nelle iscrizioni al torneo riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Exclusive, title sponsor del torneo e carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

