Exclusive Padel Cup: chiusa a Milano la quinta edizione

Si chiude anche la quinta edizione della Exclusive Padel Cup , il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia , ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive , la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, che nel week end appena passato ha registrato l’ennesimo sold out presso il Padel Palace di Milano , club di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo quali Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte. Una tappa che ha visto anche la partita esibizione tra gli ex calciatori Dario Marcolin e Cristian Brocchi contro l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo . Anche in questa edizione, che ha toccato cittá quali Palermo, Roma, Treviso e Milano , la partecipazione dei giocatori amatoriali è stata ancora una volta numerosa, arrivando a superare le 200 coppie, oltre alla presenza sempre gradita di personaggi dello sport e dello spettacolo.

I vincitori

Nelle finali delle 3 categorie si sono imposte le coppie formate da Pietro Maria Chiaramonte – Nicolò Scardani nel maschile, Viviana Damiano – Valentina Guarnieri nel femminile e Elisa Ferrario – Aaron Raffa nel misto.

Le dichiarazioni

Per il quinto anno consecutivo Intesa Sanpaolo è stato main sponsor del circuito, una collaborazione vincente come sottolinea Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection nell’ambito della Banca dei Territori:"L’Exclusive Padel Cup rappresenta i valori che guidano l’impegno concreto del Gruppo Intesa Sanpaolo nel mondo dello sport: accessibilità, inclusione, condivisione. Abbiamo quindi rinnovato con piacere ed entusiasmo il nostro supporto alla diffusione di questa disciplina sportiva, sempre più coinvolgente, trasversale, capace di creare connessioni autentiche, proprio come le esperienze che offriamo ai nostri clienti Exclusive, cui dedichiamo servizi unici e distintivi".

"Quest’anno Babolat ha celebrato 150 anni di storia, innovazione e successi negli sport di racchetta – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager di Babolat Italia –. Per commemorare questo traguardo significativo, siamo stati entusiasti di aver rinnovato la nostra sponsorship per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si è sempre distinto per la sua qualità e professionalità. Siamo stati orgogliosi di aver contribuito a questo evento, fornendo premi significativi quali le racchette e gli zaini e rinnovando la nostra presenza anche attraverso la fornitura delle palle ufficiali del torneo".

"Anche questa quinta edizione è stata davvero entusiasmante, replicando il successo delle precedenti – sottolinea Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo stati felici di aver inaugurato due nuove località come Palermo e Treviso tra le città che hanno ospitato la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati a livello nazionale, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare".