Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cassetta esclusivo: "Il mio sogno è il Padel tra gli sport olimpici"

Il torinese, numero 73 al mondo, fa il bilancio del 2025 e guarda con fiducia al futuro
Roberto Bertellino
1 min
Cassetta esclusivo: "Il mio sogno è il Padel tra gli sport olimpici"

La stagione 2025 di Marco Cassetta si è ufficialmente chiusa su scala nazionale con la finale raggiunta nei Campionati Italiani disputati al Corbetta Sport Center di Milano. In tandem con Simone Iacovino, il torinese si è inchinato al duo composto da Abbate e Graziotti. Il bilancio del 2025 è ampiamente positivo per Cassetta che aveva iniziato il suo percorso con una classifica oltre la centesima piazza Fip e lo ha concluso con la posizio

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS