Cassetta esclusivo: "Il mio sogno è il Padel tra gli sport olimpici"

La stagione 2025 di Marco Cassetta si è ufficialmente chiusa su scala nazionale con la finale raggiunta nei Campionati Italiani disputati al Corbetta Sport Center di Milano. In tandem con Simone Iacovino, il torinese si è inchinato al duo composto da Abbate e Graziotti. Il bilancio del 2025 è ampiamente positivo per Cassetta che aveva iniziato il suo percorso con una classifica oltre la centesima piazza Fip e lo ha concluso con la posizio