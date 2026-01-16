Palio dei Circoli: a Roma scatta l’ora delle finali

Roma capitale del padel amatoriale. Domenica il circolo Padelife ospiterà la prima edizione del Palio dei Circoli, organizzata in collaborazione tra MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e Roma Paddle League. Prendendo spunto dalla manifestazione a rioni che conquistò i cittadini romani venti anni fa nel calcio a 5, il Palio dei Circoli è destinato a lasciare il segno nel panorama sportivo romano. I numeri parlano chiaro: 104 squadre partecipanti, suddivise nei diversi quadranti di Roma (da Roma Sud a Roma Nord, passando per la zona litoranea nord e Castelli Romani), e oltre 2000 giocatori amatoriali coinvolti in un progetto che, da settembre scorso, ha acceso entusiasmo, competizione e grande divertimento. Un vero e proprio viaggio nel padel romano, che ha messo in rete circoli, atleti e appassionati, che culminerà in una giornata- evento che promette spettacolo dentro e fuori dal campo. Il Palio, nato con l’obiettivo di valorizzare lo sport di base, ha creato appartenenza e spirito di squadra tra i circoli della Capitale e della città metropolitana.
La giornata
Il programma prevede una mattinata dedicata alle categorie Gold B, Silver B e Bronze B, con inizio gare alle 9.30. In campo si sfideranno per il tabellone Gold B Bel Poggio A–Stella Azzurra B, per il tabellone Silver B Colli Portuensi C–Dabliu C e per il tabellone Bronze B King Padel Academy A–Padel Maximo A. Nel pomeriggio spazio alle finali della categorie Gold A, Silver A e Bronze A, con inizio gare alle 14.30. I match in programma vedranno, per il tabellone Gold A, la partita tra Eschilo Padel Tilt–Padeltown B; per il tabellone Silver A, Contra Padel B–Cosernuoto A e infine per il tabellone Bronze A, la partita tra Contra Padel C–RCC Tevere Remo. Il Palio dei Circoli è stato già un successo prima ancora di assegnare i titoli di tutte le categorie: una prima edizione da record che conferma come la competizione a squadre, con l'innovativa idea di suddividerlo in quadranti e quartieri, sia stata il plus per trasformare il torneo in uno dei motori sportivi e sociali più forti della città.