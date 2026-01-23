Coppa dei Club: nel weekend in campo a Roma

Prende ufficialmente il via nel prossimo weekend la Coppa dei Club – Fase Roma e Provincia, uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo amatoriale della Capitale. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, conferma un forte valore sportivo e sociale: 188 squadre iscritte, in rappresentanza di 103 circoli di Roma e provincia, per un totale di circa 5.000 giocatori amatoriali coinvolti. Un evento che cresce anno dopo anno e che gode del patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, a testimonianza dell’importanza della competizione nel tessuto sportivo e aggregativo del territorio. Al termine della fase a gironi prevista per metà febbraio, le squadre saranno suddivise nei tabelloni gold, silver e bronze fino alla finale prevista nel weekend del 23 e 24 maggio al Ponte Milvio Tennis Club. A difendere il titolo ci sarà l’Eschilo TPiscine, campione in carica dopo uno storico triplete conquistato lo scorso anno: titolo di Roma, del Lazio e campione nazionale MSP Italia. Proprio l’Eschilo, oltre a partecipare con il maggior numero di squadre, ben sei, insieme al circolo Aetherea sarà protagonista di una novità assoluta di questa edizione: per la prima volta scenderanno in campo due squadre interamente dedicate alla Next Gen, segnale concreto di attenzione verso i giova-ni e il futuro dello sport. La Coppa dei Club si distingue anche per il suo forte messaggio di inclusione sociale. La competizione è infatti aperta anche alla disabilità, con squadre che schierano atleti con disabilità moto-ria, come il Madiba Padel Club, dimostrando come lo sport possa e debba essere uno strumento di integrazione e inclusione.
Quanti Vip
Grande attesa anche per la presenza di numerosi VIP nella fase Roma e Provincia: da Dario Marcolin al Ponte Milvio Tennis Club a Vincent Candela al Fight Club, passando per Andrea Silenzi del Circolo La Stampa insieme alla figlia Valentina. Tra i partecipanti anche Francesco Arca e Pamela Camassa (The Fox), Elia Tranquilli (Padel Village), Maria Di Stolfo (Juvenia) e Cristiano Panatta, nipote di Adriano, anch’egli al Ponte Milvio Tennis Club. Il club vincitore della fase romana accederà alla finale nazionale MSP Italia prevista al circolo 747 di Aprilia, dove sfiderà le squadre vincitrici provenienti da Sardegna, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Veneto e Campania, per un evento che promette spettacolo, passione e grande sport.