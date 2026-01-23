Coppa dei Club: nel weekend in campo a Roma

Prende ufficialmente il via nel prossimo weekend la Coppa dei Club – Fase Roma e Provincia, uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo amatoriale della Capitale. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, conferma un forte valore sportivo e sociale: 188 squadre iscritte, in rappresentanza di 103 circoli di Roma e provincia, per un totale di circa 5.000 giocatori amatoriali coinvolti. Un evento che cresce anno dopo anno e che gode del patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, a testimonianza dell’importanza della competizione nel tessuto sportivo e aggregativo del territorio. Al termine della fase a gironi prevista per metà febbraio, le squadre saranno suddivise nei tabelloni gold, silver e bronze fino alla finale prevista nel weekend del 23 e 24 maggio al Ponte Milvio Tennis Club. A difendere il titolo ci sarà l’Eschilo TPiscine, campione in carica dopo uno storico triplete conquistato lo scorso anno: titolo di Roma, del Lazio e campione nazionale MSP Italia. Proprio l’Eschilo, oltre a partecipare con il maggior numero di squadre, ben sei, insieme al circolo Aetherea sarà protagonista di una novità assoluta di questa edizione: per la prima volta scenderanno in campo due squadre interamente dedicate alla Next Gen, segnale concreto di attenzione verso i giova-ni e il futuro dello sport. La Coppa dei Club si distingue anche per il suo forte messaggio di inclusione sociale. La competizione è infatti aperta anche alla disabilità, con squadre che schierano atleti con disabilità moto-ria, come il Madiba Padel Club, dimostrando come lo sport possa e debba essere uno strumento di integrazione e inclusione.