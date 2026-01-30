Spettacolo in campo, i migliori a Madrid

Il 2026 si apre con un evento spettacolare e allo stesso tempo storico: la prima tappa dell 'Hexagon World Series , primo circuito a squadre di padel sotto l’egida della Fip e completamente integrato nel calendario ufficiale della Federazione, iniziato mercoledì scorso alla Caja Mágica di Madrid . Fino a domenica prossima, i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo divisi in team guidati da grandi nomi dello sport e dello spettacolo sono protagonisti di questo primo appuntamento iconico in attesa dell'inizio del circuito Premier Padel. Tante le star del padel presenti alla Caja Mágica: Arturo Coello e Bea González con il Team Bella Puerto Rico, Delfi Brea e Martín Di Nenno con AD/vantage Team, Paula Josemaría con Eleven Eleven, Fede Chingotto e Sofía Araújo con Krü Padel, Gemma Triay, Marta Ortega e Franco Stupaczuk con Rafa Nadal Academy, Agustín Tapia e Ari Sánchez con RL9 Team, Claudia Fernández e Mike Yanguas con 10 Padel, oltre a Paquito Navarro e Ale Salazar con Hexagon Team. Nella capitale spagnola, lo spettacolo della prima tappa della Generali Hexagon Cup è garantito anche fuori dal campo: tra i “presidenti” degli otto team figurano il calciatore Robert Lewandowski , l’ex bomber argentino Sergio “Kun” Agüero , il pilota di Formula 1 Pierre Gasly , il pugile Anthony Joshua , l’ex tennista Andy Murray, l’imprenditrice María Esteve , l’attrice Eva Longoria e Maribel Nadal , sorella di Rafa Nadal .

Hexagon World Series tra Qatar e Arabia Saudita

Quella spagnola è la prima tappa di un tour nato dalla partnership strategica tra Hexagon Cup, Premier Padel, Fip e 54, che proseguirà dal 7 al 10 maggio, dal 22 al 25 ottobre e dal 17 al 20 dicembre. Il format prevede otto squadre, ciascuna composta da tre coppie: una maschile, una femminile e una Next Gen. Ogni team disputa otto match: tre maschili, tre femminili e due Next Gen. Le vittorie valgono due punti per maschile e femminile, uno per la Next Gen. Le Da sinistra: Javi Leal, Mike Yanguas, Momo Gonzalez e Fede Chingotto. L'anno si apre con il debutto dell'Hexagon World Series prime due accedono alla finale, mentre terza e quarta si sfidano per il terzo posto. Domenica 1° febbraio finale per il terzo posto alle 10 e finalissima alle 16, con l’Hexagon Challenge a completare il programma: match a punto secco e 5.000 euro alla coppia vincitrice. Il progetto della Hexagon World Series è stato presentato nel mese scorso a Londra, un progetto che rappresenta un punto di incontro tra Qatar e Arabia Saudita, due attori centrali nello sviluppo globale dello sport e dell’intrattenimento, che hanno trovato nel padel una piattaforma comune di collaborazione. Da una parte Hexagon Cup, progetto nato nel 2024 e affermatosi rapidamente nel panorama mondiale del padel, dall’altra 54, l’agenzia globale di sport e intrattenimento espressione diretta del Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia Saudita, che dopo Liv Golf ha unito le forze con Premier Padel, il principale circuito professionistico della disciplina sostenuto dal fondo sovrano qatariota Qatar Sports Investments (Qsi).