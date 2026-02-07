La pala arriva a teatro e aiuta la beneficenza

Padel e beneficenza di nuovo insieme. Un binomio che negli anni è diventato sempre più stretto, con lo sport del momento a valorizzare e sostenere cause nobili, con il richiamo mediatico e il grande appeal di questa disciplina sportiva. Dal 13 al 15 febbraio, al Teatro delle Muse di Roma, si terrà infatti l’evento-spettacolo charity “Nel nome del Padel”, dedicato alla raccolta fondi a favore della Comunità di Sant’Egidio e dell’Associazione Le Ali dei Pesci. Giunto alla quarta edizione, l’evento vede la direzione artistica e la produzione di Angelo Terenzio (nel ruolo del Capo degli Abati Henricus del film candidato agli Oscar “Il monaco che vinse l'Apocalisse” di Jordan River) e la regia di Danilo De Santis: «Tutto nasce per fare del bene», le parole in esclusiva di Angelo Terenzio. «Lavoro anche in un ospedale nel reparto neoplasie tumorali, come attore professionista faccio un evento l’anno a teatro per beneficenza a San Valentino, cercando di coinvolgere il maggior numero di persone e sponsor. Quest’anno per la prima volta parleremo di padel. L’idea è data dal regista Danilo De Santis, idea che poi ho modificato e adattato. Amo molto l’attualità, il padel è una disciplina sportiva che spopola tantissimo oggi. Mi auguro e sto pensando già a un sequel».