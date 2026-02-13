Il padel ora entra nelle università

L'evento

Una grande festa dello sport e del padel che vedrà la partecipazione di atlete e atleti provenienti dalle università di 32 Paesi, pronti a sfidarsi tra cristalli e grate nelle categorie maschile, femminile e mista. Tra i team a contendersi il titolo mondiale, saranno presenti alcuni tra i Paesi di riferimento del padel già protagonisti di Mondiali ed Europei FIP: Spagna, Argentina, Italia, Francia, Olanda e quei Paesi – dalla Polonia, all'Ungheria, dalla Moldavia all'Egitto, dal Libano agli Stati Uniti – che, oltre a far segnare il rapido sviluppo del padel a livello nazionale, testimoniano ulteriormente lo sviluppo planetario di questo sport in ambito giovanile. Ogni squadra potrà schierare fino a un massimo di 12 atleti (6 uomini e 6 donne), suddivisi in 2 coppie maschili, 2 femminili e 2 miste; quest'ultime potranno essere composte da atleti e atlete già impegnati nei rispettivi tabelloni. Il torneo iridato andrà in scena sui campi di due centri d'eccellenza situati all'interno del Campus dell'Università di Malaga: lo Sport Center Teatinos e il Vals Sport Consul. Il World University Championship Padel 2026 incarna i valori cardine di FISU fortemente condivisi con FIP: eccellenza, passione e spirito di squadra, attraverso una convergenza di intenti e obiettivi che premia la natura inclusiva e dinamica di uno sport in grado di connettere giovani di ogni provenienza. Oltre al naturale respiro agonistico della competizione, l'obiettivo è celebrare la diversità accademica e culturale, offrendo ai professionisti di domani un’esperienza di vita indimenticabile attraverso lo sport.