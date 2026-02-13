Una nuova dimensione tra sport e salute

Che passione!

"Vengo da una professione, quella del veterinario, che richiede grande concentrazione, responsabilità ed empatia – continua Federico – e il padel è il momento in cui riesco a staccare, ricaricarmi e rimettermi in gioco fisicamente e mentalmente. A livello sportivo mi stimola perché è uno sport intelligente, fatto di strategia, collaborazione e lettura dell’altro, non solo di forza. Oggi il padel rappresenta una passione autentica, uno stile di vita che unisce benessere, divertimento e crescita personale". Da fonte di equilibrio a fonte di benessere e socialità. Federico si allena a Roma all’Ego Padel con cui, grazie al contributo della Maestra FITP Erika Ciarrocchi, fa parte di un gruppo coeso e unito: "Il padel nasce e vive nella condivisione: si gioca sempre in quattro, si vince e si perde insieme, e questo crea un legame immediato. È uno sport che abbatte barriere di età, genere e livello atletico, e permette a persone molto diverse di incontrarsi, conoscersi e costruire relazioni vere. Spesso il match non finisce con l’ultimo punto, ma continua fuori dal campo, ed è lì che il padel dimostra tutto il suo valore sociale".

Formazione

"La formazione e la fidelizzazione all'interno di un club sono fondamentali e il maestro e le altre figure interne al circolo devono lavorare in sinergia per poterle sviluppare – gli fa eco la Maestra Ciarrocchi, titolare dell’omonimo Circolo –. La fidelizzazione è un aspetto che unisce la figura del maestro alle altre figure all'interno del club, perché il maestro con la conoscenza dei livelli può lavorare con la segreteria per creare dei match equilibrati e divertenti per gli allievi. Ma l'aspetto più importante, dal mio punto di vista, nel ruolo del maestro, è essere un riferimento per i suoi allievi non solo sotto l'aspetto tecnico tattico ma anche mentale ed umano". Una crescita che va oltre i confini nazionali: "Se continuerà a strutturarsi a livello internazionale, con federazioni forti e un movimento giovanile solido, ha tutte le carte in regola per ambire a un palcoscenico come quello olimpico – conclude Federico –. Sarebbe un riconoscimento naturale di un percorso che è appena iniziato ma sta crescendo molto velocemente".