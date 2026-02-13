Il modello Perugia cresce i talenti FITP

Il padel continua a crescere in Italia e lo fa soprattutto grazie al lavoro quotidiano dei circoli e delle accademie giovanili. Un esempio virtuoso arriva da Perugia , dove la Padel Arena Fastweb rappresenta oggi un punto di riferimento non solo per l’Umbria, ma per tutto il Centro Italia. A raccontarne il progetto è Simone Codovini , maestro nazionale di padel e di tennis, da oltre tre anni colonna tecnica del circolo perugino.

Per crescere

Situata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, la Padel Arena offre una struttura di ultima generazione con 14 campi da padel – sette indoor, quattro semicoperti e tre outdoor – oltre a campi da beach volley e beach tennis, palestra Technogym, bar, ristorante e ampi spazi dedicati agli atleti. Un ambiente pensato per accogliere praticanti di ogni età e livello, ma soprattutto per far crescere i giovani. "l cuore del progetto è l’accademia, organizzata seguendo le linee guida della FITP - dice Codovini -. Si parte dal mini padel per i più piccoli, dai 5 ai 6 anni, per poi passare alla scuola padel e ai percorsi di preagonismo, fino all’accademia vera e propria, dove i giovani atleti si allenano quotidianamente dal lunedì al venerdì. Un percorso graduale, diviso per livelli, che affianca lezioni individuali, allenamenti di squadra e attività agonistica".

Aggregazione

Codovini porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo del tennis, competenze che ha trasferito nel padel contribuendo allo sviluppo di un progetto tecnico strutturato. Oltre al ruolo di maestro, ricopre anche quello di fiduciario regionale, occupandosi della crescita del movimento padel in Umbria. "La Padel Arena è inoltre un Centro Periferico di Aggregazione, sede di raduni federali che ogni fine settimana coinvolgono ragazzi dai 5 ai 18 anni di livello agonistico", dice lui. I risultati non mancano. Alla Padel Arena si allenano atleti impegnati nei campionati dalla Serie D alla Serie B, sia maschili che femminili, e giovani che competono nei circuiti nazionali e internazionali. Tra questi spicca Matilde Minelli, stabilmente tra le prime 300 del ranking FIP, insieme ad altre due azzurre già nel giro della Nazionale Under 18. "Il circolo ospita inoltre tornei internazionali FIP e FIP Promises, dedicati ai giovani - sottolinea il maestro nazionale - l’ultimo evento ha fatto registrare numeri importanti, con oltre un centinaio di coppie iscritte. Segnali chiari di un movimento in salute. L’obiettivo – spiega Codovini – è accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sportiva e personale. Il padel in Italia è giovane, ma ha già dimostrato di poter competere a livello mondiale". E il futuro, alla Padel Arena di Perugia, è già in campo.