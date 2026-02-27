La “missione” del Blanco Padel Club

Il padel continua a crescere e a Francavilla a Mare - in provincia di Chieti - trova una delle sue realtà più strutturate nel Blanco Padel Club , punto di riferimento per la costa adriatica abruzzese. Una struttura moderna, con sette campi coperti di ultima generazione che consentono di giocare tutto l’anno, pensata non solo per l’attività sportiva ma anche come spazio di aggregazione. Fiore all’occhiello del circolo è il settore giovanile, cuore del progetto tecnico guidato dal direttore sportivo Massimiliano Ferri, classe 2002, laureato in Scienze motorie e istruttore di secondo livello della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il Blanco è infatti riconosciuto come Basic School federale, garanzia di programmi strutturati e formazione certificata.

Progetto ambizioso

«Il settore giovanile rappresenta uno dei pilastri del nostro progetto sportivo – spiega Ferri –. Attualmente abbiamo una ventina di ragazzi che si allenano con continuità. Stiamo riscontrando particolare entusiasmo nella fascia dai 15 anni in su, dove cresce la consapevolezza tecnica e lo spirito competitivo. Parallelamente lavoriamo con attenzione anche sui più piccoli, dai 10-12 anni in giù, con un percorso graduale che sviluppi coordinazione, motricità e passione». L’accademia non si limita all’aspetto tecnico. All’interno del club è presente anche un preparatore atletico che consente di programmare allenamenti completi, curando prevenzione, sviluppo fisico e performance. «L’obiettivo è formare atleti completi, con basi solide e mentalità equilibrata. Seguiamo i ragazzi nei tornei regionali e nazionali, accompagnandoli anche nelle competizioni a squadre. Vogliamo farli crescere come giocatori ma soprattutto come persone, trasmettendo disciplina, impegno e spirito di squadra».

Il futuro

Il progetto guarda lontano. «Crediamo che i giovani padelisti siano il vero futuro di questo sport. L’accademia è un ambiente strutturato, dove il lavoro è programmato e monitorato. Si parte dalle fondamenta: tecnica, lettura del gioco, gestione emotiva e cultura del sacrificio. Solo così, un domani, si può pensare di arrivare a livelli importanti». Accanto all’attività agonistica, il Blanco Padel Club offre un’esperienza completa: punto ristoro per il post partita, area fitness dedicata alla preparazione specifica e una collaborazione con l’adiacente Hotel Villa Maria, che unisce sport, ospitalità e relax. Il sogno, confessa Ferri, è ambizioso ma concreto: «Contribuire alla crescita di un movimento sempre più competitivo e magari vedere emergere da qui un futuro campione italiano». Un percorso che parte da Francavilla a Mare e si costruisce giorno dopo giorno, investendo sui giovani e sulla qualità della formazione.