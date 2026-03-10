Il futuro di Paquito. "Sempre in alto!"

Nato a Siviglia il 10 febbraio 1989, Francisco Navarro Compán, per tutti “Paquito” è considerato uno dei personaggi più iconici del padel moderno, non solo per i grandi risultati ottenuti, ma anche per lo stile inconfondibile e forte rapporto empatico con il pubblico. Conosciuto per la sua potenza, aggressività e colpi creativi, “l’uragano di Siviglia” è amato da tutti per la sua intensità e temperamento sempre competitivo. A 37 anni occupa la posizione n.7 del ranking e gioca in coppia con il giovane Francisco Guerrero. Come vede il padel tra 5 anni? “Diventerà uno sport globale, con una maggiore presenza negli Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. Probabilmente sarà alle Olimpiadi, o sulla buona strada, con un circuito professionale consolidato e un settore molto più professionalizzato, con sponsorizzazioni e premi di alto livello e una copertura media che arrivi in ogni nazione, anche per incentivare il settore amatoriale”. Cosa deve funzionare in una coppia? “La fiducia, la comunicazione e la sintonia, ma la realtà è che ciò che fa funzionare una coppia sono i risultati”. Non crede che tutti questi cambiamenti di coppia, ogni tanto siano troppo affrettati? “Fa parte dell'evoluzione del circuito. La pressione per i risultati è enorme e molti giocatori sentono che, se qualcosa non funziona rapidamente, bisogna cambiare. A volte questi cambiamenti sono affrettati, ma è anche vero che nessuno vuole rimanere indietro”. Il ricordo più bello? “È difficile sceglierne uno solo perché il padel mi ha regalato esperienze meravigliose. Il Mondiale vinto a Doha nel 2021 con la Nazionale è stato incredibile; diventare numero uno con Lebrón in Brasile è stato un altro sogno che si è avverato, come vincere a Siviglia nel 2017 davanti alla mia gente e nella mia città, è stato molto speciale. Guardando indietro, mi rendo conto di essere davvero privilegiato per tutti i momenti che questo sport mi ha regalato”.