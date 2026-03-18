Ottimo debutto di Lazio e Milano in campionato

Lo scorso weekend è iniziata la Serie A, il massimo campionato a squadre che da quest’anno vede importanti novità per rendere il format più spettacolare e attraente. La prima giornata si è aperta nel segno delle squadre campioni d’Italia in carica: il team maschile della SS Lazio Padel e quello femminile di Milano Padel, protagonisti di un debutto vincente. Entrambe le formazioni hanno vinto per 3-0 senza cedere nemmeno un set, confermando subito le proprie ambizioni alla ricerca di un bis tricolore. La strada è lunga, le novità della FITP hanno portato a una fase a gironi con for-mula di andata e ritorno fino alle Final Four che si terranno dal 17 al 20 giugno per as-segnare lo scudetto tricolore.