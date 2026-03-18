«Premier a Córdoba sarebbe un sogno»

Juan Tello, nasce a Córdoba il 1 febbraio del 1995. È stato il compagno storico per 7 anni di un altro argentino, Federico Chingotto, oggi in coppia con Galan. Tello occupa attualmente la posizione numero 17 del ranking mondiale e gioca ancora insieme al giovane e promettente Eduardo Alonso, con cui aveva iniziato alla fine della passata stagione. Come vede il padel tra 5 anni? «Me lo immagino con un grande futuro e a livello globale, con un ottimo livello e tanti giocatori che daranno filo da torcere a spagnoli e argentini». Qual è il fattore chiave in una coppia? «Credo che andare d’accordo fuori dal campo sia fondamentale. Se questo funziona, anche in campo tutto scorre più facilmente ed eventuali problemi si risolvono più in fretta». Non pensa che forse tutti questi cambiamenti di coppia siano troppo affrettati? «Direi di sì. Lo spettacolo, lo sport e i giocatori ci perdono molto. Quando non si crede in un progetto lo si abbandona subito e questo è accaduto molte volte, ma ci vuole tempo per trovare il giusto feeling. Allo stesso tempo, capisco che ci sono così tanti tornei e con la pressione che abbiamo addosso, tutti vogliamo risultati rapidi».