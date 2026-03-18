Festa del padel al Fip Promises Siracusa 2026

Tre giorni di grande sport e di confronto internazionale per il padel giovanile. Si è conclusa nei giorni scorsi al Seven Padel Village la seconda edizione del Fip Promises Siracusa 2026, torneo che ha portato in Sicilia oltre 140 giovani atleti provenienti da diversi Paesi e pronti a sfidarsi nelle varie categorie del circuito under. Nel corso della manifestazione sono stati disputati circa 90 incontri, offrendo uno spettacolo di alto livello tecnico e confermando la crescita costante del movimento giovanile internazionale. Il torneo ha coinvolto non solo i ragazzi in campo, ma anche famiglie e tecnici, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione attorno all’evento. A tracciare un bilancio della manifestazione è stato il consigliere regionale Sicilia della Federazione Italiana Tennis e Padel, Fabio Piedimonte. «Il FIP Promises di Siracusa, disputato al Seven Padel Village - ha detto - è stato molto più di un semplice torneo: è stata una vera festa internazionale del padel giovanile. Oltre 140 atleti under provenienti da diversi Paesi si sono confrontati nelle varie categorie, dando vita a tre giorni di sport di grande qualità». Secondo Piedimonte, eventi di questo tipo rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani talenti. «Queste competizioni sono il primo vero banco di prova internazionale per molti ragazzi. Il circuito FIP Promises sta diventando una vera e propria palestra internazionale per i campioni di domani. Il livello tecnico visto a Siracusa è stato davvero alto».