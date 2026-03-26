Tutti in campo per la solidarietà e la ricerca

La solidarietà, quando incontra lo sport, diventa un linguaggio universale capace di unire comunità e generazioni per un fine nobile. È con questo spirito che torna “Padel for FIL Friends”, giunto alla terza edizione: un appuntamento che va oltre la competizione e si trasforma in un gesto concreto di vicinanza e sostegno . Sabato 29 marzo, dalle 12 alle 19, il circolo Padel Town di Acilia a Roma ospiterà il torneo benefico in memoria di Andrea Falasca, organizzato da Fabio Falasca, a sostegno della Fondazione Italiana Linfomi. La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro, attiva nel campo della ricerca scientifica sui linfomi. Conduce studi in autonomia o in collaborazione con gruppi di ricerca esteri, partecipando anche a studi internazionali. Dal 2010, ha condotto o co-partecipato alla gestione di circa 100 studi clinici sui linfomi, collaborando con oltre 140 centri italiani di ricerca e cura.

Padel e raccolta fondi

Cuore dell’evento sarà il torneo di padel, maschile e femminile, dedicato a giocatori di livello intermedio e avanzato. La quota di iscrizione contribuirà direttamente alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sui linfomi. Accanto alle partite, spazio a famiglie e bambini: per i più piccoli, dai 0 ai 12 anni, sono previste prove gratuite di padel e attività di animazione in un ambiente sicuro e accogliente. Non mancheranno momenti di festa, con dj set per tutta la giornata e la tradizionale riffa benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa. Sarà inoltre possibile acquistare le colombe solidali, simbolo pasquale di con-divisione, con una donazione consigliata di 20 euro. «Unire amicizia, sport e musica è già qualcosa di speciale, ma diventa unico quando si riesce davvero a fare la differenza sostenendo la ricerca contro i linfomi. La solidarietà è contagiosamente positiva», le parole dell'organizzatore Fabio Falasca. Un’occasione per scendere in campo, ma soprattutto per di-mostrare che, insieme, si può fare molto di più.