Major Next Gen. Un’occasione per giovani atleti

Il futuro del padel passa dai giovani. Sembra scontato, ma solo con l’incremento della fascia giovanile questo sport potrà avere un futuro sempre più luminoso. In quest’ottica, nella Regione Lazio sta crescendo sempre di più il circuito Major Padel Next Gen , promosso dalla ASD Padel nel Lazio insieme a MSP Roma. Un’iniziativa che ha già registrato numeri significativi, coinvolgendo nella stagione corrente oltre 160 giovani atleti, dagli under 10 agli under 18, in un percorso sportivo strutturato e diffuso su Roma e Provincia. Il circuito, ideato dalla passione del Presidente dell’ASD Padel nel Lazio Enrico Cialini e dal Vice Presidente Emiliano Bondielli, si articola in 16 tappe, iniziate lo scorso 28 settembre, con lo scopo principale di creare occasioni di crescita, aggregazione e formazione sportiva. Ogni evento rappresenta un tassello di un progetto più ampio che punta a valorizzare il talento e promuovere stili di vita sani. Il culmine sarà il Master Finale del 24 maggio al circolo Stella Azzurra Padel Club.

Da tutta Italia

Ma il progetto guarda anche oltre. Per la prima volta nella storia della Coppa dei Club, la finale nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 26 al 28 giugno al circolo 747 di Aprilia, coinvolgerà anche le categorie giovanili provenienti da tutta Italia. Un passaggio storico che rafforza il valore del vivaio e introduce un modello competitivo chiaro: ogni Regione porterà una coppia per categoria, selezionata per merito tecnico, partecipazione e sportività. Le competizioni saranno suddivise per fasce d’età (Under 10, 12, 14 e 16/18) e organizzate come tornei indipendenti. La formula prevede semifinali e finali con quattro coppie per categoria, garantendo almeno due partite a ogni team. Gli incontri si giocheranno al meglio dei tre set, con match tie-break a 10 punti in caso di parità, assicurando equilibrio tra spettacolo e sostenibilità dei tempi.

Be begin

Il circuito Major Padel Next Gen si inserisce infine nel progetto “Be Begin”, approvato nell’ambito delle iniziative di promozione sportiva di Sport e Salute, confermando il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Un percorso che consolida l’impegno nello sviluppo dello sport di base, offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita dentro e fuori dal campo.