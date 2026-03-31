La Serie A entra nel vivo: regna l’equilibrio

Gironi

Ecco il quadro dopo le due giornate iniziali (si riprende il 12 aprile). Nel Girone 1 si registra subito lo scatto del Milano Padel, tra le squadre più attrezzate del campionato, capace di imporsi con autorità sul CT Eur per 3-0 nella gara d'esordio. Pronta la risposta del Centro Sport Torino. La sensazione è che la lotta per il primo posto passerà proprio da Milano. Nel Girone 2 è partita forte anche la S.S. Lazio Padel, che ha superato nettamente The Padel Resort Como con un secco 3-0, candidandosi subito come una delle favorite anche quest'anno. Ottima la risposta targata Bolasport Roma: sullo sfondo si intravede già un derby per la lotta al primo posto. Equilibrio anche nel Girone 3, dove si sfidano ASD Magic Padel Roma, Centro Padel Firenze e GR Padel Latina. Un raggruppamento che sulla carta appare il più aperto e destinato a decidersi sugli scontri diretti, al momento sono indietro i toscani. Situazione interessante nel Girone 4, dove il GPadel Torino ha iniziato con il piede giusto battendo il Villa Pamphili Padel Club Roma, prendendo la testa del gruppo. Assolutamente in corsa anche Happy Village Terni, possibile rivelazione della stagione, che all'esordio ha a sua volta sconfitto i piemontesi con il punteggio di 2-1 raggiungendoli al comando del girone.

Fase finale e play-out

Le prime classificate del girone si qualificheranno alla fase fina-le in sede unica. Le seconde e le terze classificate verranno ammesse al tabellone di playout per determinare le retrocessioni in Serie B per la stagione 2026 con la formula dell’andata e ritorno. Nel complesso, i primi risultati confermano le gerarchie attese alla vigilia, con realtà strutturate come Milano e Lazio già in evidenza, ma lasciano aperti diversi scenari. In caso di parità, i criteri scelti sono in ordine di priorità: incontri individuali vinti (singole partite vinte), incontri intersociali vinti, esito dello scontro diretto e infine sorteggio pubblico.

Femminile

Parallelamente, anche il campionato femminile ha preso il via con indicazioni chiare, tra cui la partenza a razzo del Milano Padel, a conferma della profon-dità del progetto lombardo capace di competere ai massimi livelli in entrambe le categorie. Percorso netto pure per Happy Village Terni e Centro Padel Firenze. La sensazione, dopo le prime giornate, è che il livello della Serie A si sia ulteriormente alzato, con roster sempre più competitivi e una presenza internazionale crescente che rende il torneo sempre più spettacolare e incerto. Nei prossimi appuntamenti si definiranno meglio le gerarchie dei gironi e le squadre che riusciranno a staccare il pass per la fase finale.