"Il padel, un vero volano per il turismo" © .

Non è più soltanto un “semplice” sport. Sì, perché il padel è ormai diventato uno dei linguaggi più efficaci attraverso cui le aziende costruiscono relazioni, rafforzano il brand e creano nuove opportunità di business. Dai grandi marchi della moda ai gruppi agroalimentari, fino al turismo e al farmaceutico, sono sempre di più le realtà che scelgono il campo da gioco come luogo di incontro e crescita. È qui che si inseriscono operazioni di immagine e posizionamento sempre più strutturate. Emblematico il caso di Golden Goose ,che a Milano ha trasformato il padel in un’esperienza lifestyle con una linea dedicata, portando lo sport dentro un universo premium tra moda e community. Sulla stessa linea anche Armani, che ha legato il proprio nome a campi personalizzati e a una visione dello sport come estensione del brand.

Non solo moda

Ma il fenomeno va ben oltre il fashion. Anche il mondo agroindustriale guarda al padel come strumento di racconto e relazione. Bonifiche Ferraresi, guidata da Federico Vecchioni, ha scelto di puntare su un messaggio che unisce alimentazione, benessere e attività sportiva: «Il padel rappresenta un punto di contatto naturale tra stile di vita sano e qualità della filiera agroalimentare ». Dalla salute al benessere il passo è breve. Farma Italia, con l’imprenditore Fabio Scaccia, ha individuato nello sport un canale diretto per parlare di prevenzione e qualità della vita: «Il padel è uno straordinario veicolo per promuovere una cultura del benessere accessibile e condivisa ».

Turismo

Il legame tra padel e nuove forme di business emerge con forza anche nel turismo. Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, spiega come lo sport stia ridefinento. «Crea motivazioni di viaggio nuove, genera segmentazione, intercetta community molto fidelizzate e apre opportunità concrete per le agenzie di viaggio partner, che possono proporre esperienze ad alto valore aggiunto e non semplicemente una vacanza». Il dato ormai è chiaro: il padel ha superato i confini dello sport per diventare un ecosistema. Un luogo dove nascono community, si consolidano relazioni e si sviluppano strategie. E dove le aziende trovano un terreno sempre più fertile per raccontarsi. «Il padel crea comunità. E dove esiste una comunità, esiste una domanda turistica potenziale. Per questo non lo consideriamo un semplice do il concetto stesso di viaggio: «Il padel non è una semplice sponsorizzazione, ma un’estensione naturale del nostro modo di intendere il turismo». Un segmento in crescita che genera esperienze dedicate, dai clinic con professionisti ai tornei amatoriali, fino a format pensati per gruppi, famiglie e clientela luxury. «Il binomio padel e turismo è vincente perché unisce passione, benessere, socialità e destinazione», sottolinea Vannucci, evidenziando come questo fenomeno stia creando nuove opportunità anche per le agenzie di viaggio. «Lo sport, e in particolare il padel, rappresenta oggi per un tour operator uno straordinario acceleratore di prodot strumento promozionale. Il futuro del turismo non sarà fatto solo di destinazioni, ma di passioni che portano a viaggiare. E il padel, da questo punto di vista, è una delle passioni più forti e promettenti che vediamo oggi sul mercato», conclude Vannucci.