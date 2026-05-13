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Padel e Salute: lo sport incontra la prevenzione  

La settima edizione dell'evento in scena a Roma in programma il prossimo 5, 6 e 7 giugno, presso il centro sportivo Sapienza Sport
Luca Parmigiani
3 min
Padel e Salute: lo sport incontra la prevenzione  

Meno di un mese alla settima edizione di "Padel e Salute", in programma il prossimo 5, 6 e 7 giugno, presso il centro sportivo Sapienza Sport, in via delle Fornaci di Tor di Quinto 64 a Roma. L’iniziativa, ideata dall’associazione culturale Capire per Prevenire, unisce attività sportiva e prevenzione medica con un messaggio semplice ma spesso trascurato: prendersi cura di sé prima che insorgano problemi.
Durante le tre giornate saranno offerte consulenze gratuite, grazie alla presenza delle eccellenze mediche degli ospedali universitari, Policlinico Umberto I e Sant’Andrea, in oltre trenta specialità mediche: dall’andrologia alla cardiologia, dalla dermatologia alla nutrizione clinica, fino al counselling psicologico. Il 5 e 6 giugno l’orario sarà 9-18, mentre il 7 giugno dalle 9 alle 12. Durante l’evento sarà inoltre possibile donare il sangue grazie alla presenza di un’autoemoteca dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Umberto I. Dalla prevenzione al campo: dai primi giorni di questo mese, in diversi circoli sportivi, i giocatori di padel si stanno affrontando in un torneo maschile e femminile, in un tour che si concluderà proprio sabato 6 giugno al Circolo Sportivo “Sapienza Sport” con il master finale.

Parla Arcieri

L’evento, ideato dal Prof. Stefano Arcieri, punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione: «La salute è il primo vero traguardo da difendere. Attraverso lo sport possiamo diffondere una cultura della prevenzione accessibile a tutti, trasformando un momento di socialità in un’occasione concreta di controllo e consapevolezza. Un sentito grazie ai nostri partner, tra cui NUII, BCC Roma, San Benedetto, Red Bull e Centrale del Latte, per credere nel nostro progetto e fare in modo che possa continuare negli anni».
Negli anni passati l’iniziativa ha raccolto ampia partecipazione e prestigiose presenze istituzionali e sportive, tra cui il Ministro per lo sport Andrea Abodi, la Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni, il Presidente Regione Lazio Francesco Rocca, il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio D’Alba e volti noti come l’ex calciatore Abel Balbo e Laura Freddi, da sempre madrina dell’evento, oltre ad esponenti dell’amministrazione di Roma Capitale. L’iniziativa ha infine una grande valenza sociale con la partnership con l’Associazione Italiana Persone Down Roma, per lanciare un messaggio di come padel e inclusione possa essere un binomio indissolubile.

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