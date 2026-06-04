Vip Padel Cup, ci siamo! Torna l'evento che unisce sport, spettacolo e solidarietà

Il 13 e 14 giugno Jesolo torna a vestirsi di sport e spettacolo con la sesta edizione della Vip Padel Cup. Un appuntamento ormai consolidato, capace di unire agonismo soft, intrattenimento e valori sociali in un format che negli anni ha conquistato pubblico e protagonisti. Sarà una 'due giorni' molto intensa tra campo e spettacolo. Gli occhi di tutti i presenti saranno puntati su due location: il Republic Sport Village e Piazza Mazzini. Al Village si sfideranno, in un clima conviviale e non agonistico, volti noti dello sport, dello spettacolo e dell’informazione. Da Beppe Signori ad Antonio Cabrini, passando per Elisa Di Francisca, Agata Centasso, Luca Dotto, Sara D’Ambrogio e Simone Deromedis: un parterre di campioni che garantisce qualità e curiosità, dentro e fuori dal campo.

La notte dello sport

Il momento più atteso sarà sabato 13 giugno con la Jesolo Sport Night in Piazza Mazzini. Una serata tra musica, comicità e racconti sportivi, condotta da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Sul palco si alterneranno ospiti, performance e testimonianze, con uno sguardo attento anche al mondo paralimpico grazie alla presenza di Davide Bendotti e René De Silvestro. Musica e comicità insieme a Davide Paniate, Ubaldo Pantani e Moreno Morello. Appuntamento nel cuore di Jesolo già al momento del tramonto con alcuni ospiti in attesa del main event in prima serata. Protagonista anche la solidarietà, perché la Vip Padel Cup conferma la sua anima solidale. Durante la serata sarà consegnato un contributo a Deborah Compagnoni per la onlus “Sciare per la vita”, impegnata nella ricerca e cura di gravi patologie pediatriche. Un segnale concreto di come lo sport possa diventare veicolo di sostegno e sensibilizzazione.

Inclusione e territorio

Il progetto coinvolge anche le scuole medie di Jesolo con incontri dedicati a sport e inclusione, mentre uno spazio speciale sarà riservato ai Treviso Bulls, protagonisti del Powerchair Hockey, che si esibiranno prima della finalissima del torneo di padel. Un messaggio chiaro: lo sport è davvero di tutti.