Palermo regina con la Mediolanum Cup

A due passi dal mare di Mondello, il Country Time Club , guidato da Giorgio Cammarata e Oliviero Palma , ancora una volta ospita la Mediolanum Padel Cup . Il circolo si è trasformato in un’arena internazionale e Palermo torna a essere al centro della scena del padel. E lo fa con i nomi pesanti: top 100 del ranking Fip, stelle azzurre e giocatori da oltre 15 Paesi pronti a darsi battaglia nella terza tappa della Mediolanum Padel Cup, circuito del Cupra Fip Tour. Ma non mancano neanche le "vecchie" stelle del pallone - che nei primi giorni del Mondiale di calcio - si trasformano in giocatori di padel per un weekend: nel programma è inserita anche la Vip ProAm Exhibition con Marco Amelia, Simone Barone, Stefano Fiore e Paolo Di Canio , pronti a scendere in campo tra agonismo e spettacolo.

I protagonisti

E da ieri è partito ufficialmente lo spettacolo del Fip Silver, con un tabellone maschile che schiera 10 giocatori tra i primi 100 al mondo e un parterre femminile altrettanto competitivo. In campo ci saranno anche gli azzurri Marco Cassetta e Lorenzo Di Giovanni. Una miscela di esperienza e talento che promette match di alto livello sul centrale affacciato sul mare (tra i protagonisti pure Antonio Campo, capitano dell'Avantgarden Palermo-Corriere dello Sport nei campionati a squadre). Nel maschile guida il seeding la coppia Fernandez-Marques, in un tabellone che promette equilibrio e spettacolo fin dai primi turni. Nel femminile riflettori su Perez Momha-Gallardo Salvado, senza dimenticare la coppia composta da Mari Montesi (capitana della squadra del Corriere dello Sport) e Maria Laura Ferreyra. Occhi puntati ovviamente pure su Clarissa Aima e Caterina Baldi.

Tradizione siciliana

Il torneo, gratuito per il pubblico, è diventato ormai una tradizione per il padel internazionale in Sicilia. La terza edizione palermitana conferma il ruolo del capoluogo come crocevia di culture sportive diverse: atleti provenienti da Europa, Sud America e Africa si ritrovano sotto il sole di Mondello per inseguire punti pesanti per il ranking mondiale. Palermo, ancora una volta, si conferma così una tappa chiave del circuito mondiale: un torneo che unisce élite internazionale, talento italiano e un contesto unico, dove il padel si gioca davvero con il mare a pochi metri dalla linea del vetro. Ma accanto ai big in questi giorni spazio anche alla NextGen azzurra. Riflettori sui giovani siciliani come Matteo Platania e Luna Di Battista, insieme a Indomenico e Laurino, appena convocati per gli Europei junior. Un movimento in crescita che trova proprio in eventi come questo un banco di prova fondamentale.