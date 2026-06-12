Wheelchair Padel: la quarta tappa a Roma

Due giorni di grande sport, inclusione e spettacolo animeranno la Capitale domani e domenica, quando il Ponte Milvio Tennis Club ospiterà la 4ª Tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel, competizione ufficiale della Ponte Milvio Tennis Club. L'appuntamento porterà a Roma i migliori interpreti italiani della disciplina, offrendo al pubblico un evento che coniuga alto livello agonistico e promozione dei valori dell'accessibilità e della partecipazione. La manifestazione si svolgerà presso il circolo in Lungotevere Salvo D'Acquisto 6 e gode del patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale – Municipio II, oltre che del sostegno di Entain Italia, partner impegnato nella diffusione dello sport come strumento di inclusione sociale. L'evento assume un significato ancora più importante perché rappresenta l'unica tappa ufficiale del Circuito Nazionale Wheelchair Padel organizzata interamente nel territorio della Regione Lazio, consolidando il ruolo della Capitale nella promozione dello sport paralimpico e delle discipline inclusive.

Le parole di Dario Marcolin

«Ospitare la 4ª tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel è motivo di grande orgoglio per tutto il Ponte Milvio Tennis Club. Crediamo che il padel sia uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione, capace di abbattere ogni barriera attraverso lo sport - le parole di Dario Marcolin, ex giocatore, opinionista DAZN e tra i gestori della sezione padel del Circolo -. Essere l'unica sede del Lazio inserita nel Circuito Nazionale è un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti nella promozione del wheelchair padel e nella diffusione di una cultura sportiva sempre più aperta e accessibile. Saranno due giornate di grande competizione, ma soprattutto una festa dello sport e dei suoi valori più autentici, che siamo felici di condividere con la città di Roma e con tutti gli appassionati».

Giuliano Guinci

«Appuntamenti come la tappa romana del Circuito Nazionale Wheelchair Padel testimoniano in modo concreto quanto lo sport possa essere un veicolo di partecipazione e inclusione. Il ruolo delle Federazioni è fondamentale per costruire contesti accessibili e competitivi, capaci di valorizzare le capacità degli atleti e promuovere una cultura davvero aperta – le parole di Giuliano Guinci, Public Affairs, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia –. Come Entain Italia siamo lieti di sostenere iniziative che contribuiscono a diffondere questi valori e a generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità».