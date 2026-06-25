Padel, mare e spettacolo. A Jesolo la racchetta incontra la sabbia con due nuovi campi affacciati sull’Adriatico, pronti a trasformare uno dei litorali più frequentati del Veneto in una vera e propria arena sportiva a cielo aperto. I campi sono stati realizzati all’interno dell’area in concessione al Casabianca Beach Club, nel tratto di spiaggia compreso tra piazza Brescia e via Mazzini, recentemente interessato da un importante intervento di riqualificazione. Un progetto che punta a coniugare sport, turismo e intrattenimento. A raccontare la nascita dell’iniziativa è Marta Conean , trevigiana, ex tennista e da anni impegnata nello sviluppo del padel in Veneto per la Federazione. “ È una cosa bellissima e unica per il nostro territorio – spiega Conean –. Sono stati realizzati due campi direttamente sulla spiaggia, inseriti in una struttura dotata di tutti i servizi necessari, dalle docce riscaldate alle aree attrezzate. Un’idea che rende questo tratto di litorale ancora più vivo e fruibile ”. Per il battesimo ufficiale è stata organizzata la Cbc Padel Cup, torneo-evento in programma domani e pensato per presentare al grande pubblico la nuova struttura. Dalle 15 alle 19 ventiquattro giocatori si alterneranno sui due campi in un format dinamico e spettacolare. Tra loro anche due volti noti della tv, Jimmy Ghione e Moreno Morello , che scenderanno in campo da protagonisti.

"Evento leggero e divertente"

“Saranno sempre coinvolti, microfonati e a contatto con il pubblico – racconta Conean –. L’idea è creare un evento leggero e divertente, accompagnato da musica e dj set, per dare il via alla stagione nel modo migliore”. La particolare collocazione dei campi permetterà agli spettatori di seguire las partite direttamente dalla spiaggia, a pochi metri dall’azione. Le aspettative sono alte: nel corso della giornata sono attese centinaia di persone in uno dei punti più frequentati del litorale, meta ogni anno di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’obiettivo, però, va oltre il singolo appuntamento inaugurale. “La struttura è già illuminata e utilizzabile anche in orario serale – sottolinea Conean –. È disponibile un’app per le prenotazioni e auspichiamo che l’attività possa proseguire ben oltre settembre. Lo sport in spiaggia può vivere molto più a lungo della sola stagione estiva”.

"Così allunghiamo la stagione"

Dietro il progetto c’è una visione più ampia, come spiega Alessandro Berton, ad di Casabianca Beach Club. “Jesolo è una delle principali destinazioni turistiche del Veneto, leader nella regione per numero di presenze. Su questo tratto di arenile abbiamo avviato un importante percorso di riqualificazione, sostenuto da un investimento di circa 10 milioni di euro e da una concessione ventennale che ci consente di programmare il futuro con una prospettiva di lungo periodo".

"L’area dedicata allo sport occupa una porzione specifica del nuovo complesso e comprende, oltre ai campi da padel, spazi per il crossfit e attività di ginnastica dolce. Il nostro obiettivo è duplice – prosegue –. Da una parte diversificare l’offerta turistica e rispondere alle esigenze di chi desidera praticare attività all’aria aperta; dall’altra creare le condizioni per allungare la stagione e mantenere vive le strutture anche nei mesi autunnali”.