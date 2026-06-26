Il Padel Mixto adsso diventa internazionale

I partecipanti

A rappresentare l'Italia, dalle 13 di domani, saranno Gigi Di Biagio, attuale allenatore dell'Arabia Saudita Under 23, e Dario Marcolin, talent di punta di Dazn; per la Francia un ex romanista come Vincent Candela, per la Svizzera un altro ex laziale come Guerino Gottardi. A completare la formazione saranno David Lopez Moreno, spagnolo con un passato tra le altre con le maglie di Athletic Bilbao e Brighton, e l'olandese Gerald Sibon, ex di Ajax e Sheffield Wednesday. Per gli atleti con disabilità motoria in campo, tra gli altri, gli spagnoli Marcos Cambronero (campione del mondo 2023 e campione d'Europa nel 2022, 2023, 2024) e Roberto Chamizo (campione di Spagna 2022-2023), l'olandese Robin Amerlame (medaglia doro in doppio alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 e in singolare ad Atene nel 2004), il francese Dorian Navarro (campione di Francia nel 2024 e numero 1 di padel a livello nazionale) e l'italiano Roberto Punzo (campione nazionale di padel mixto 2023, 2024 e partecipante al campionato Italiano di wheelchair padel FITP). Le coppie si affronteranno in match avvincenti fino a tardo pomeriggio, con le premiazioni che si terranno durante la cena di gala in programma a Pomezia presso Locanda Marchesani.

Giuliano Guinci

«Sostenere anche quest'anno il Padel Mixto al fianco di Sportinsieme Roma rappresenta per noi una scelta che si inserisce in un percorso volto a promuovere uno sport sempre più inclusivo e ac-cessibile. Un'iniziativa come questa dimostra concretamente come il padel possa diventare uno spazio di incontro e collaborazione, in cui atleti con esperienze diverse condividono il campo e contribuiscono a diffondere valori di partecipazione e rispetto», conclude Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia.