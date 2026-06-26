Il sogno promozione può diventare realtà

Partita

Se la sono dovuta sudare (sotto tutti i punti di vista) anche le ragazze dell’Avantgarden Palermo Corriere dello Sport, che hanno sconfitto 2-1 il Country Club di Castenaso, nonostante l’assenza della stella della squadra, María del Carmen Villalba Sánchez, attualmente incinta e impossibilitata a giocare. La trascinatrice di giornata è stata così il capitano, Marianna Montesi, che ha vinto sia il primo match in coppia con Margarida Pinheiro Ramirez Fernandes (6-1 6-3 contro Scrinzi-Bicchi), che il terzo e decisivo incontro in “pareja” con Antonella Cavicchi (6-4 6-1 su Scrinzi-Cestarollo): «È stato molto difficile giocare in queste condizioni – ha spiegato Montesi riferendosi al caldo torrido all’interno della struttura – ma alla fine abbiamo lottato tutte assieme per lo stesso obiettivo e questo è l’aspetto più importante. Quando fai parte di una squadra così forte e amichevole è più facile vincere».

Polemica

Il capitano della selezione femminile ha fatto presente il tema che sta condizionando pesantemente i playoff iniziati ieri presso il Vola Padel di Ancona. Le partite (al coperto) si sono disputate infatti a temperature estreme e senza aria condizionata, raggiungendo temperature proibitive. Per questo motivo tutti i circoli presenti hanno deciso di inviare una lettera alla federazione, sottolineando la necessità – a maggior ragione a certi livelli – di offrire non solo campi omologati, ma anche di garantire che le condizioni complessive siano buone.

Sogno

Polemica a parte, comunque, le due squadre dell’Avantgarden Palermo Corriere dello Sport oggi avranno l’opportunità di festeggiare. Saranno partite complicatissime e piene di insidie: ma sia nel maschile che nel femminile sarà sufficiente trovare un’ultima vittoria per coronare il sogno promozione.