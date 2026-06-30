Padel, Coppa dei Club MSP: Padel Colli Portuensi campione, il titolo nazionale resta nella Capitale

Sei anni dopo il trionfo del 2020, il Padel Colli Portuensi è di nuovo campione nazionale della Coppa dei Club Maxibon MSP Italia di padel. Il circolo romano, dopo aver conquistato il titolo provinciale che valeva come qualificazione alla fase nazionale, si è aggiudicato anche il titolo nazionale battendo in finale i romagnoli del Russi. Il Colli Portuensi succede a un'altra squadra romana, l'Eschilo, e arricchisce un palmares di grande prestigio che ora recita: due titoli nazionali, tre titoli provinciali, un titolo della Regione Lazio e cinque partecipazioni alla finale nazionale. La finale nazionale della Coppa dei Club Maxibon MSP ha visto impegnate in questo weekend, presso il Circolo 747 di Aprilia, 15 squadre per il tabellone gold, provenienti da dieci regioni d’Italia (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana Umbria). Accanto al tabellone principale, spazio anche al tabellone silver, vinto dal Moma ABCoach (Lazio).

Padel mixto

Le finali nazionali della Coppa dei Club Maxibon sono state però anche nel segno dell'inclusione, con due eventi di padel mixto sostenuti da Entain Italia, uno dei quali internazionale con la presenza di sei ex calciatori che sono scesi in campo con un atleta con disabilità motoria. La coppia formata dagli spagnoli David Lopez Moreno e Marcos Cambronero si è aggiudicata l'evento internazionale di padel mixto: Lopez, ex calciatore dell'Athletic Bilbao, e Cambronero, campione del mondo e tre volte campione d'Europa di padel in carrozzina, hanno battuto in finale la Francia, che vedeva in campo l'ex romanista Vincent Candela e il campione nazionale transalpino Dorian Navarro. Si è fermata invece in semifinale l'avventura di Dario Marcolin, talent di punta di DAZN, e Gigi Di Biagio, attuale allenatore dell'Arabia Saudita Under 23, in coppia rispettivamente con Roberto Punzo e con Andrea D’Agostini. A completare il quadro dell’evento internazionale, l'olandese Gerald Sibon, ex di Ajax e Sheffield Wednesday, insieme a Robin Amerlame (medaglia d'oro in doppio alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 e in singolare ad Atene nel 2004) e la coppia svizzera formata dall’ex Lazio Guerino Gottardi con Luca Taramelli, che in coppia con Ludovica Renzoni si è comunque aggiudicato la finale nazionale di padel mixto, che ha visto la partecipazione di 12 coppie provenienti da tutta Italia.

Dichiarazioni

“Un evento straordinario, complimenti a MSP Italia, questa manifestazione presenta tutti i valori dello sport, inclusione, rispetto, partecipazione, il sacrificio di fare sport – le parole di Mario Luciano Crea, presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio -. La Coppa dei Club è una manifestazione importante per diffusione e promozione della cultura sportiva a tutti i livelli. Abbiamo, come istituzione, il compito di promuovere e sostenere la cultura dello sport, mettendo a terra risorse finanziare importanti, sia per l’impiantistica che per la promozione dello sport”. "Maxibon è stata orgogliosa di sostenere una realtà che rappresenta un importante punto di riferimento per l'intero movimento del padel - ha sottolineato Antonio Mazzesi, country head sales trade mktg & customer service Froneri Italia -. Crediamo fortemente nei valori dello sport, nel rispetto, nello spirito di squadra e nella crescita educativa che il padel può offrire a tutti gli appassionati di questo sport. Per questo abbiamo scelto di affiancare la Coppa dei Club nel suo percorso, riconoscendo l'impegno quotidiano di MSP Italia nel promuovere il padel amatoriale come strumento di socializzazione e aggregazione. Sostenere iniziative come questa, significa investire nel futuro del padel trovando sempre più spazi da dedicare all'intera comunità appassionata di questo straordinario sport". “Fare sport insieme non è più l’eccezionalità ma la normalità, è l’obiettivo che ci eravamo prefissati – conclude Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia -. La Coppa dei Club si giudica da sola, è un movimento splendido, ragazze e ragazzi si confrontano per un anno, questa manifestazione incarna i veri valori dello sport, lo stare insieme non solo per fare agonismo ma per la bellezza di stare insieme”.

Partner

A sostenere la manifestazione, oltre al title partner Maxibon, sono stati importanti main sponsor come Intesa Sanpaolo, TAP Air Portugal, Engel & Völkers, Hertz, Cisalfa Sport, Sepinia, Goccia Blu e Tor dell'Elmo. Entain Italia si è confermata sustainability partner. La copertura mediatica dell'evento è stata garantita da Corriere dello Sport, Tuttosport, Primapress, Today, Sportclub Magazine e Mr Padel Paddle.

CLASSIFICA FINALE

1. Padel Colli Portuensi (Lazio)

2. Russi Padel (Emilia Romagna)

3. Bombonera Padel (Abruzzo)

4. Eschilo Padel Tilt (Lazio)

5. Pad & Fit Black (Lazio)

6. Bamm (Sardegna) 7. Smash Padel (Emilia Romagna)

8. Romita Padel arancio (Umbria)

9. Triestina Padel (Friuli Venezia Giulia)

10. Livorno Padel (Toscana)

11. Nitro A (Marche)

12. Inside Padel (Umbria)

13. Padel Conegliano (Veneto)

14. Padel & Fitness Montenero (Molise)

15. 747 Padel Club (Lazio)

CATEGORIA SILVER

1. Moma ABCoach (Lazio)

2. Massa Martana Padel Burlarelli Lavorazione Pietre (Umbria)

3. TC Roseto (Abruzzo)