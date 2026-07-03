Fip Junior Euro Padel, in campo c’è il futuro

Il futuro è adesso. A Porto, presso le strutture del Padel Athletic Club , sta andando in scena in questi giorni il presente del padel europeo che guarda già ai campioni di domani. La terza edizione della FIP Junior Euro Padel Cup è entrata nella fase decisiva con le final 8, appuntamento che conferma la crescita di un movimento sempre più globale e strutturato. Dopo aver annunciato, per la prima volta nella storia, quattro competizioni continentali giovanili nello stesso anno solare – Europa, Africa, Asia e America – la Federazione Internazionale Padel punta ancora una volta sulla NextGen.

Il torneo

La FIP Junior Euro Padel Cup, iniziata martedì scorso, vede sedici squadre in campo, otto maschili e otto femminili, per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, e culminerà con le finalissime sabato prossimo per l’assegnazione del titolo europeo. Due anni fa, a Budapest, fu la Spagna a dominare conquistando sia il torneo maschile sia quello femminile, con Francia e Svezia a completare il podio dei ragazzi e con Italia e Portogallo rispettivamente seconda e terza tra le ragazze.

Ambizioni azzurre

L'Italia torna protagonista con grandi ambizioni: le azzurre sono inserite nel Gruppo B insieme a Francia, Svezia ed Estonia, mentre gli azzurri sono nel gruppo con Francia, Belgio e Paesi Bassi. L'Italia è passata alle semifinali in entrambe le categorie: nel femminile affronterà il Portogallo mentre nel maschile la Spagna.

Parla Carraro

«Questi giovani rappresentano il futuro del padel - le parole del presidente della FIP, Luigi Carraro -. Questo non è e non può essere un evento come gli altri, perché mette al centro del campo di gioco coloro che dovranno raccogliere l’eredità dei grandi campioni e nel contempo garantire il futuro del padel. Non tutti comprendono l'importanza di investire con decisione e qualità sui giovani, ma c’è un dato fondamentale: se guardiamo i grandi campioni che oggi riempiono le arene del circuito maggiore, come è capitato nelle finali del Premier Padel di Valladolid, scopriamo che tutti, senza eccezione, sono passati per i campionati giovanili, europei o mondiali. Questi grandi tornei rappresentano l’alba del talento. E questo è il motivo per il quale lo sforzo organizzativo dei nostri tornei continentali è sempre al massimo». La FIP Junior Euro Padel Cup rappresenta un’importante occasione di scambio culturale e sociale tra giovani atleti provenienti da diversi Paesi, in linea con uno dei punti cardine della visione di FIP. Un’esperienza formativa che contribuisce alla crescita dei partecipanti non solo come sportivi, ma anche come persone, promuovendo valori fondamentali come rispetto, lealtà, inclusione e spirito di squadra.