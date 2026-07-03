A Jesolo la Cbc Padel Cup con vista mare

Padel, mare e spettacolo . Jesolo ha vissuto una giornata all’insegna dello sport e dell’intrattenimento con la Cbc Padel Cup, il torneo che ha inaugurato ufficialmente i due nuovi campi da padel affacciati sull’Adriatico, trasformando uno dei tratti più frequentati del litorale veneto in una vera arena sportiva a cielo aperto. I campi, realizzati all’interno dell’area in concessione al Casabianca Beach Club, tra piazza Brescia e via Mazzini, sorgono in uno spazio recentemente interessato da un importante intervento di riqualificazione. Un progetto nato per coniugare sport, turismo e intrattenimento.

Le parole

A raccontare la nascita dell’iniziativa è Marta Conean, trevigiana, ex tennista e da anni impegnata nel-lo sviluppo del padel in Veneto per la Federazione. «È una cosa bellissima e unica per il nostro territorio – ha spiegato Conean –. Sono stati realizzati due campi diretta-mente sulla spiaggia, inseriti in una struttura dotata di tutti i servizi necessari, dalle docce riscaldate alle aree attrezzate. Un’idea che rende questo tratto di litorale ancora più vivo e fruibile».

Il battesimo ufficiale

Il torneo inaugurale ha visto protagonisti 24 giocatori che, nel corso del pomeriggio, si sono alternati sui due campi dando vita a incontri spettacolari e coinvolgenti. Tra i protagonisti anche due volti noti della televisione, Jimmy Ghione e Moreno Morello, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’evento grazie alla loro simpatia e alla costante interazione con il pubblico. Musica, dj set e tanto entusiasmo hanno accompagnato una manifestazione che ha richiamato numerosi spettatori, incuriositi dalla possibilità di assistere alle partite direttamente dalla spiaggia, a pochi metri dal campo. L’evento ha confermato il forte interesse verso questa nuova realtà sportiva, destinata a diventare un punto di riferimento per residenti e turisti. I nuovi campi sono infatti già illuminati e utilizzabili anche nelle ore serali, con un sistema di prenotazione dedicato che consentirà di vivere la struttura durante tutta la stagione e, nelle intenzioni degli organizzatori, anche oltre il periodo estivo.

La visione

Dietro il progetto c’è una visione più ampia, come spiega Alessandro Berton, amministratore delegato del Casabianca Beach Club. «Jesolo è una delle principali destinazioni turistiche del Veneto, leader nella regione per numero di presenze. Su questo tratto di arenile abbiamo avviato un importante percorso di riqualificazione, sostenuto da un investimento di circa 10 milioni di euro e da una concessione ventennale che ci consente di programmare il futuro con una prospettiva di lungo periodo. L’area dedicata allo sport occupa una porzione specifica del nuovo complesso e comprende, oltre ai campi da padel, spazi per il crossfit e attività di ginnastica dolce. Il nostro obiettivo è duplice: da una parte diversificare l’offerta turistica e rispondere alle esigenze di chi desidera praticare attività all’aria aperta; dall’altra creare le condizioni per allungare la stagione e mantenere vive le strutture an-che nei mesi autunnali». La Cbc Padel Cup ha così rappresentato molto più di un semplice torneo inaugurale: è stata la dimostrazione concreta di come sport, mare e intrattenimento possano convivere e valorizzare ulteriormente una delle località balneari più amate d’Italia, aprendo la strada a un calendario di eventi destinato a proseguire nei prossimi mesi.