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Padel, a Taranto il grande debutto

Un esordio che certifica la crescita di questo sport. In campo 88 atleti di 18 federazioni. Gli azzurri al top
1 min
padelTarantoGiochi Del Mediterraneo
Padel, a Taranto il grande debutto© Liverani

Il padel scrive una pagina storica dello sport internazionale segnando il suo debutto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (20a edizione), in programma da oggi al 3 settembre. Un passaggio che rappresenta la conferma di un percorso di crescita continua che sta avvicinando il padel al grande obiettivo olimpico. Il torneo si disputerà da domani al 28 agosto presso il Parco del Mediterraneo della Salinella, nuova struttura permanente real

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