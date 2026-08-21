Padel, a Taranto il grande debutto

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Il padel scrive una pagina storica dello sport internazionale segnando il suo debutto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 (20a edizione), in programma da oggi al 3 settembre. Un passaggio che rappresenta la conferma di un percorso di crescita continua che sta avvicinando il padel al grande obiettivo olimpico. Il torneo si disputerà da domani al 28 agosto presso il Parco del Mediterraneo della Salinella, nuova struttura permanente real
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