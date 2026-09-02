Al 747 Padel Club di Aprilia il futuro del padel italiano

È scattata ufficialmente ieri alle ore 16 l'edizione 2026 dei Campionati Italiani Giovanili di Padel FITP , ospitati dal 747 Padel Club di Aprilia , impianto scelto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per la rassegna tricolore in programma fino a domenica 6 settembre. La prima giornata ha subito regalato spettacolo con undici incontri disputati, dando il via a una settimana che vedrà protagonisti i migliori talenti del panorama nazionale. Il ritmo è destinato ad aumentare rapidamente: oggi sono in calendario oltre venti partite, mentre giovedì 3 settembre il programma supererà quota trenta match in una sola giornata. Sono più di 280 gli atleti iscritti, suddivisi nelle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili che femminili. Numeri che confermano la straordinaria crescita del movimento giovanile e trasformano Aprilia nel cuore del padel italiano per un'intera settimana. Sui campi del 747 si stanno sfidando ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, accomunati da un obiettivo: conquistare il titolo di campione d'Italia e mettersi in luce davanti agli addetti ai lavori.

Sestili: "Felici di ospitare quest'evento"

Grande soddisfazione nelle parole della proprietaria del 747 Padel Club, Flavia Sestili, che ha accolto l'inizio della manifestazione con entusiasmo: "Siamo davvero felici di ospitare quest'evento e di vedere il futuro del padel italiano, con ragazze e ragazzi bravissimi e di talento. È un piacere poter assistere e collaborare con la Federazione Italiana Tennis e Padel". Lo svolgimento dei campionati giovanili FITP segna un ulteriore riconoscimento importante per una struttura che, negli ultimi mesi, è diventata uno dei punti di riferimento del padel nazionale e internazionale. L'assegnazione delle finali rappresenta infatti un ulteriore tassello di un 2026 da protagonista per il club pontino. Lo scorso maggio il 747 Padel Club ha ospitato il FIP Bronze, torneo internazionale che ha richiamato oltre 120 iscritti da numerosi Paesi. A giugno è stata invece la volta della Finale Nazionale della Coppa dei Club Maxibon MSP Italia, mentre il calendario guarda già al prossimo appuntamento internazionale: dal 15 al 18 ottobre Aprilia ospiterà infatti il FIP Promises, dedicato ai migliori giovani talenti del circuito mondiale. Una programmazione che conferma la crescita del 747 Padel Club come palcoscenico privilegiato per il padel giovanile, capace di coniugare eventi federali, competizioni internazionali e sviluppo dei campioni di domani.