Cremona Pala Padel Open Vialli: al via il torneo open in memoria di Gianluca Vialli

Il padel celebra la memoria di Gianluca Vialli con un torneo destinato a diventare un appuntamento fisso del panorama nazionale. Da oggi fino a domenica prossima, il Cremona Pala Padel ospiterà il Cremona Pala Padel Open Vialli – Luxury Padel Open, torneo Open federale maschile con 8.000 euro di montepremi e oltre 60 partecipanti già attesi sui campi di via Mantova 88. Un evento che nasce non soltanto dalla voglia di offrire grande sport, ma soprattutto dal desiderio di rendere omaggio a uno dei figli più amati della città. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Antonio Cabrini, storico amico di famiglia di Vialli, insieme a Cesare Prandelli, oggi tra i gestori della struttura inaugurata due anni fa e già diventata un punto di riferimento per il padel lombardo. Sebbene il padel non fosse lo sport di Gianluca Vialli, il suo nome rappresenta valori che vanno oltre qualsiasi disciplina: lealtà, eleganza, talento e appartenenza. "L'idea è nata il giorno in cui Gianluca ci ha lasciati - le parole di Antonio Cabrini e Cesare Prandelli - Avevamo il desiderio di dedicargli qualcosa che rimanesse nel tempo. Cremona deve tantissimo a Vialli e questo Open è il nostro modo di ricordarlo, con lo sport e con la partecipazione della città. Vogliamo che questo torneo cresca ogni anno, coinvolgendo sempre più atleti, pubblico e grandi protagonisti. Gianluca merita un evento all'altezza del suo nome e Cremona ha tutte le caratteristiche per farlo diventare un appuntamento prestigioso". Inoltre, grazie alla collaborazione con Luxury Padel, il torneo avrà anche una forte componente spettacolare. Lunedì 14 settembre, VIP e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo si ritroveranno in campo in una speciale tappa celebrativa dedicata proprio a Gianluca Vialli. Il Cremona Pala Padel, struttura moderna aperta da appena due anni, è stata progettata proprio per ospitare manifestazioni di questo livello. L'evento si inserisce infatti in un momento significativo per la città, impegnata nel percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029, rafforzando il legame tra sport e promozione del territorio. Arriva anche in una fase particolarmente delicata per Cremona, ancora alle prese con le conseguenze della violenta grandinata di fine agosto, che ha provocato ingenti danni a edifici, attività e spazi pubblici. Proprio per questo il torneo vuole rappresentare anche un segnale di ripartenza e di partecipazione, riportando in città un grande evento capace di unire comunità, sport e solidarietà.
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