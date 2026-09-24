Exclusive Padel Cup, nel weekend torna il circuito targato MSP e Intesa Sanpaolo

Roma, 24 settembre 2026 – Roma, Trani, Bergamo e Parma. Anche quest’anno, la Exclusive Padel Cup è pronta a iniziare il suo giro d’Italia. Sabato 26 e domenica 27 settembre scatta dalla Capitale la sesta edizione del circuito organizzato da MSP Italia , ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo : una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze uniche che la Banca riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri ed esigenze quotidiane dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni. Confermata la formula ‘itinerante’ degli ultimi tre anni: dopo la tappa di Roma al Ponte Milvio Tennis Club, la Exclusive Padel Cup si sposterà al Dorado Padel Center di Trani (24-25 ottobre), al 27 Padel Club di Bergamo (7-8 novembre) per chiudere al Pro Green Padel di Parma (28-29 novembre). Il circuito amatoriale è riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza, quarta e quinta fascia ed è diviso in tre categorie: maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di MSP. Nella mattinata di sabato sono in programma anche dei match di esibizione: tra i protagonisti, l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, gli ex calciatori Dario Marcolin, Guerino Gottardi e Andrea Silenzi e l’ex schermidore e ora speaker radiofonico Stefano Pantano.

Quelli dell’ Exclusive Padel Cup 2025 si sono confermati numeri da record, con oltre 200 coppie che sono scese in campo nelle quattro tappe disputate. Una formula, quella della Exclusive Padel Cup, che piace anche ai vip come Jimmy Ghione e agli ex calciatori e più in generale, agli ex atleti che negli anni hanno disputato il torneo: tra questi, Beppe Bergomi, Francesco Coco, Dida, Nicola Legrottaglie, Serginho, Nicola Amoruso , Dario Marcolin, German Denis, ‘Papu’ Gomez, Stefano Fiore, Nando Orsi, Cristian Brocchi; inoltre la leggenda del tennis Adriano Panatta , l’ex mezzofondista azzurro Gennaro Di Napoli, il pallavolista Pasquale Gravina, uno dei protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ di Julio Velasco, fino agli ex super cestisti Stefano Mancinelli e Gianluca Basile per finire con gli ex nazionali di rugby Paul Griffen e Alessandro Zanni.

I premi

Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria a ogni tappa con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Intesa Sanpaolo, main sponsor del torneo. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.

Le dichiarazioni

Per il sesto anno consecutivo Intesa Sanpaolo è main sponsor del circuito, una collaborazione vincente come sottolinea Tiziana Lamberti, responsabile Wealth Management & Protection Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: «Exclusive Padel Cup è un’occasione per promuovere i valori dello sport, della condivisione e del benessere, creando momenti di incontro e relazione tra le persone. Da sempre attenta agli interessi e agli stili di vita dei propri clienti, Intesa Sanpaolo, attraverso Carta Exclusive, offre servizi ed esperienze pensati per arricchire la loro quotidianità. Come Banca dei Territori, risponde ogni giorno alle esigenze delle persone, sostenendole nelle scelte di risparmio e di finanza personale».

«Siamo pronti per vivere un’altra entusiasmante edizione della Exclusive Padel Cup, convinti di poter replicare il successo delle precedenti – sottolinea Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere Trani, Bergamo e Parma tra le new entry e città che ospiteranno la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare».

«Siamo entusiasti di annunciare, per il quarto anno consecutivo, il rinnovo della nostra sponsorship tecnica per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si distingue per la sua qualità e professionalità. Siamo orgogliosi di contribuire a questo evento, fornendo premi significativi e rinnovando la nostra presenza attraverso la fornitura delle palle ufficiali del torneo. Siamo pronti a vivere insieme momenti emozionanti e a celebrare il gioco, i valori di sportività e la comunità che si unisce attorno a questo meraviglioso sport, tutte caratteristiche che si sposano appieno con la filosofia e la mission del marchio Babolat», ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager di Babolat Italia.