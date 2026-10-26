Exclusive Padel Cup: a Trani doppietta di Martin Materassi: titolo nel maschile e nel misto in coppia con Valentina, la figlia di Andrea Silenzi

Trani, 26 ottobre 2026 – È stato Martin Materassi il grande protagonista della seconda tappa della Exclusive Padel Cup. Al Dorado Padel Center di Trani, l’atleta romano ha infatti conquistato sia il torneo maschile – in coppia con Matteo Marchiana – sia quello misto, in coppia con Valentina Silenzi, figlia di Andrea, ex calciatore con un passato tra le altre con la maglia del Torino e primo italiano a giocare in Premier League (con il Nottingham Forest, stagione 1995-96). Si è chiusa quindi anche la seconda tappa della sesta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo: una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze uniche che la Banca riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri ed esigenze quotidiane dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni.

Materassi: "Mi piace unire il padel al turismo" Nel torneo maschile, Materassi e Marchiana hanno battuto i tranesi Mariano Marcone e Carmine Biancolillo; in quello misto, invece, Materassi e Silenzi hanno avuto la meglio di Irene Filannino e Antonio Di Martino.