Trentacinque anni di attività, una storia costruita attraverso comunicazione, relazioni e capacità di innovare, ma soprattutto uno sguardo rivolto al futuro. Il Gruppo BSG, con il CEO Roberta Ceccarelli che in occasione dell'evento ha lanciato il progetto "Squisitus" dedicato alle eccellenze agro-alimentari, ha celebrato lo scorso weekend al Due Ponti Sporting Club di Roma il proprio 35° anniversario con due giornate all'insegna del padel, dell'intrattenimento e della solidarietà. A fare da cornice alla manifestazione è stato appunto il circolo romano, gestito dai fratelli Pietro ed Emanuele Tornaboni, che ha accolto ospiti e partecipanti con la propria atmosfera esclusiva, unendo eleganza, qualità degli spazi e attenzione all'ospitalità. Proprio in occasione del 35° anniversario del Gruppo BSG , è andata in scena la BCC Roma Five Padel Cup , un evento glamour-sportivo che ha riunito personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria. Un evento per celebrare il percorso dell’azienda e per condividere sul campo con amici, partner e protagonisti del mondo sportivo un traguardo significativo.

In campo anche Ciro Ferrara e Stefano Fiore

Tra gli ospiti d'eccezione anche il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in campo per una giusta causa insieme a tanti ex calciatori e personaggi noti come, tra gli altri, Dario Marcolin, Giuseppe Signori, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Nando Orsi, Igli Tare, Amaurys Perez, Jimmy Ghione, Francesco Arca e Davide Bonolis. A conquistare la vittoria del torneo sono stati Davide Bonolis, figlio del presentatore Paolo (sempre presente nella due giorni per tifare il figlio) e Stefano Fiore, che hanno superato in finale la coppia composta da Giuliano Giannichedda e Jimmy Ghione, al termine di una sfida che ha saputo coniugare agonismo, divertimento e convivialità. Ma l'appuntamento non è stato soltanto una celebrazione sportiva. La manifestazione ha avuto anche una importante finalità solidale: il torneo è stato infatti organizzato con una raccolta fondi destinata a sostenere progetti di aiuto per i bambini in Tanzania, confermando il valore dello sport come strumento di partecipazione e attenzione verso chi ha più bisogno. Il Due Ponti si è così confermato una location ideale per un evento in cui padel, relazioni e intrattenimento hanno trovato una sintesi perfetta.