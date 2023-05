Tennis, Fognini super debutto al Roland Garros: battuto Auger-Aliassime!

PARIGI (Francia) - Prosegue l'ottimo avvio di Roland Garros degli italiani. Dopo Musetti, Sonego, ed Arnaldi anche con Fabio Fognini avanza al 2° turno dello slam parigino dopo aver battuto la testa di serie numero 10 Felix Auger-Aliassime. Sul campo Simonne-Matheu tennis azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3, dopo 2 ore e 17 minuti. Fabio è stato padrone della partita dall'inizio alla fine complice anche un Auger-Aliassime non al meglio: nel 1° set vola 4-1 per poi vincere 6-4 in 49', nel secondo si fa recupera il break di vantaggio (4-4) ma negli ultimi due game concede un solo 15 all'avversario (parziale di 8-1) per vincere ancora 6-4 in 50'. Nel terzo set nuovamente doppio break di vantaggio (3-0 e servizio), ne perde uno ma lo recupera al 9° gioco per chiudere un match perfetto sotto ogni punto di vista da quello tattico a quello di concentrazione. Al prossimo turno Fognini affronterà l'australiano Jason Kubler (numero 69 al mondo).