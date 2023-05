Tennis, Trevisan addio Roland Garros: vince Svitolina

PARIGI (Francia) - Saluta subito il Roland Garros Martina Trevisan. La tennis azzurra, testa di serie numero 26, è stata sconfitta al 1° turno dello slam francese dall'ucraina Elina Svitolina (numero 192) con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo 70 minuti di gioco. Sul campo Simonne-Mathieu non c'è stata partita: dal 2-2 del 1° set parziale micidiale di 9 game 0 da parte dell'ucraina che vince per 6-2 la prima frazione in 39' per portarsi poi 3-0 nel 2° set. Martina non è riuscita ad esprimere il suo gioco, visibilmente bloccata dall'inizio alla fine senza riuscire a cambiare l'inerzia del gioco. Sconfitta doppiamente dolorosa per la Trevisan che, inoltre, non riesce a difendere i punti guadagnati nella scorsa edizione dello slam parigino quando raggiunse la semifinale.