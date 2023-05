Bronzetti saluta il Roland Garros, Jabuer avanza al secondo turno

PARIGI (Francia) - Dopo il trionfo nel Wta 250 di Rabat, Lucia Bronzetti cade in un esordio molto complicato al Roland Garros contro Ons Jabuer, numero 7 del ranking. Per la tennista azzurra arriva l'addio immediato all'Open di Francia al termine di un match ampiamente controllato dalla rivale tunisina che avanza al secondo turno della competizione. Bronzetti che non riesce ad aggiungersi agli ottimi esordi di Giorgi ed Erranni, vincenti nei loro debutti al Roland Garros.