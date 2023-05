Roland Garros, Vavassori e Zeppieri da applausi: vittorie al quinto set

PARIGI (Francia) - Inizia con una straordinaria rimonta il Roland Garros di Andrea Vavassori che all'esordio nell'Open di Francia ribalta Miomir Kecmanovic strappando il pass per il secondo turno al quinto set. Impresa per il tennista torinese che porta a casa un passaggio del turno storico per la sua carriera. Primo set combattuto che il serbo riesce ad indirizzare a suo favore nell'undicesimo game, portandosi sul 6-5 al termine di uno scambio lunghissimo. Chiuso il primo sul 7-5, Kecmanovic nel secondo riesce a far valere la sua miglior classifica mettendo in difficoltà Vavassori: 6-2 senza storia che porta avanti il serbo di due. Nel terzo set la fatica pesa sui due tennisti che prolungano il tutto al tie-break dove il 28enne torinese tira fuori tutto l'orgoglio portandolo a casa sul 10-8 e annullando quattro match point. Nel quarto Vavassori è costretto anche ad un medical timeout per un problema alla schiena, ma non molla e ancora una volta al tie-break, questa volta sul 7-3, pareggia i conti allungando tutto al quinto e decisivo set. Finale thriller con Vavassori che annulla ancora un match point, poi spreca il suo e si va a decidere tutto al terzo tie-break della gara dopo 5 ore di gioco. Sembra non finire mai, ma alla fine l'azzurro completa l'opera sull'11-9 e avanza al secondo turno dove affronterà l'argentino Olivieri.

Zeppieri batte Bublik al quinto set

Serve il quinto set per approdare per la prima volta in carriera al secondo turno del Roland Garros a Giulio Zeppieri che elimina Alexander Bublik. Il 21enne romano strappa il pass per il prossimo turno dopo 3 ore e 20' minuti di gioco in un match dominato all'inizio ma nel quale Zeppieri ha rischiato di complicarsi la vita. 6-0 iniziale per l'azzurro che non lascia spazio al kazako, poi però si smarrisce e Bublik ne approfitta. Doppio 6-4 che cambia completamente la direzione della gara, ma che risveglia il tennista romano. Nel quarto set Zeppieri rimette tutto in equilibrio archiviando rapidamente la pratica sul 6-3. Si va al quinto e decisivo set dove la lucidità di Bublik viene meno e Zeppieri può approfittarne piazzando il break decisivo che lo porta a servire per il match. Cammino netto e alla prima occasione utile è vittoria che vale il prestigioso match contro Casper Ruud.