Giorgi si ritira dal Roland Garros: problema al ginocchio, avanza Pegula

PARIGI (Francia) - Si interrompe al secondo turno il cammino di Camila Giorgi al Roland Garros. Non arriva una sconfitta sul campo per l'azzurra che è costretta ad alzare bandiera bianca una volta terminato il primo set contro la statunitense Jessica Pegula. Dura infatti poco più di mezz'ora la sfida tra le due con Pegula che può avanzare tranquillamente al terzo turno dopo aver vinto il primo set contro Girogi per 6-2. Non riesce a replicare l'ottimo esordio contro Alize Cronet la tennista marchigiana, colpita ancora una volta dal problema al ginocchio che l'aveva costretta ad abbandonare anche il torneo di Madrid.

Giorgi si ritira: problema al ginocchio

Il primo match in porgramma sul centrale si chiude con Camila Giorgi che abbandona dopo un set a causa di un problema fisico. Dopo un breve colloquio con il medico durante il cambio di campo ha deciso di non correre rischi alzando bandiera bianca. Durante la battaglia del primo set, Giorgi non aveva dato segnali di difficoltà, ma evidentemente il problema al ginocchio accusato anche sulla terra spagnola non era stato del tutto risolto. Una scelta forse anche in via precauzionale per evitare pesanti ricadute e compromettere il cammino della stagione.

Tennis, il ranking Wta