Roland Garros, Fognini al terzo turno: Kubler superato in tre set

PARIGI (Francia) - Un super Fabio Fognini strappa il pass per il terzo turno del Roland Garros superando in tre set Jason Kubler. Ottima gara per il tennista ligure capace di archiviare la pratica in tre set dopo 2 ore e 21' minuti di gioco sul 6-4, 7-5, 6-2. Per Fognini, alla decima partecipazione nei sedicesimi degli Open di Francia, l'avversario sulla strada verso gli ottacvi sarà l'austriaco Sebastian Ofner che ha superato lo statunitense Korda sempre per 3-0

Fognini avanza al Roland Garros

Incontro non semplice per Fognbini che pur rinunciando al suo tennis champagne riesce a strappare il pass per i sedicesimi. Ottimo l'inizio per il 36enne sanremese capace di chiudere sul 6-4 con un doppio break iniziale, intervallato dal servizio rubato da Kubler, che permette di portare in cassaforte il primo set. Nel secondo la sfida si accende e nel totale equilibrio si arriva al tie-break. Qui la svolta dell'incontro per Fognini ch sciupa ben due set point prima di chiudere sul 7-5. Il terzo è invece una formalità per Fognini che approfitta delle difficoltà dell'australiano per chiudere con un 6-2 che vale set e match.

