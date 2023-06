Djokovic, Iron Man al Roland Garros: microchip sul petto. A che serve?

PARIGI (Francia) - Stava scherzando oppure no? È la domanda che si stanno facendo in tanti dopo che, ieri al Roland Garros, Novak Djokovic ha rivelato di indossare in campo un piccolo microchip dotato di nanotecnologia. Nel corso della partita vinta con l'ungherese Marton Fucsovics, il tennista serbo è stato ripreso dalle telecamere mentre cambiava maglietta: le immagini hanno rivelato un piccolo oggetto metallico fermato con un cerotto trasparente al centro del petto. Durante la cronaca del match l'ex numero uno Jim Courier ha scherzato: "Novak in realtà è Iron Man".