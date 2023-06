Super Cocciaretto: vittoria e pass per il 3° turno al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Elisabetta Cocciaretto stacca il pass per il 3° turno del Roland Garros in una giornata storica. L'azzurra ha battuto la svizzera Simona Waltert (numero 129 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-3 in 89 minuti superando per la prima volta il 2° turno in uno Slam e, virtualmente, sale al 39° posto del ranking Wta ovvero il suo migliore in carriera. Sul campo 9 non c'è stata partita grazie anche a tanti errori gratuiti della svizzera, tanto che l'unico problema per Elisabetta è stata la fasciatura al ginocchio sinistro. La 22enne di Ancona affronterà la statunitense Bernarda Pera (numero 36 al mondo).