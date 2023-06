Super Sonego agli ottavi del Roland Garros! Fognini eliminato da Ofner

PARIGI (Francia) - Prosegue in maniera straordinaria l'avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista torinese ha sconfitto in rimonta Andrey Rublev (numero 7 al mondo) con il punteggio di 5-7 , 0-6 , 6-3 , 7-6(5) , 6-3 dopo 3 ore e 42 minuti. Agli ottavi di finale affronterà un altro russo, Karen Khachanov . Le parole del tennista torinese dopo la prima vittoria in carriera in uno Slam contro un Top 10: "Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo un'ora ero sotto di due set, è stata una gran rimonta. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato. Sono riuscito ad essere più aggressivo dopo i primi due set, quando lui comanda lo scambio è difficilissimo da contenere, ho cercato di dare il massimo con il servizio e di stare il più vicino possibile al campo, cercando di venire avanti e giocare con il giusto atteggiamento ogni singolo punto. E tutto ha funzionato - aggiunge - Cosa ho pensato quando ero avanti 5-3 al quinto set? A tante cose, è stata davvero dura, ero molto concentrato sul servizio, sul comandare lo scambio. Però al tempo stesso pensavo 'che bello essere su questo campo e giocare questa partita"

Sonego-Rublev, la partita

Primo set stoico da parte dell'azzurro che subisce subito il break, si ritrova sotto 5-4 con Rublev al servizio ma Sonego gli strappa il servizio arrivando fino al 5-5 ma il russo non si scompone e dal 30-15 piazza un parziale di 7 punti a 0 per vincere il set dopo 51'. Nella seconda frazione è senza storia (6-0 Rublev in 31'" ma nel 3° arriva la reazione dell'italiano in concomitanza con le solite bizze del russo: break 4° game e servizio difeso fino al 6-3! Rublev entra nel solito tunnel, Sonego ha l'inerzia e la sfrutta iniziando il 4° set con un parziale di 8 punti a 0 per il 2-0 nella frazione. Il russo recupera il break, il match rimane equilibrato e la soluzione arriva in un durissimo tie-break dove Sonego ha la meglio 7-5 sfruttando una follia dell'avversario (serve-and-volley!) sul 5-6. Ultimo set intenso con l'equilibrio che si rompe all'8° game con il break del torinese cinico a sfruttare l'occasione offertagli dall'avversario. Sonego va a servire per il match, rimonta dallo 0-15 e dal 15-30 per arrivare 40-30: Rubleva sbaglia la volè di rovescio ed è gioia per Lorenzo!