Cocciaretto, addio Roland Garros: eliminata dalla Pera

PARIGI (Francia) - Elisabetta Cocciaretto saluta il Roland Garros 2023. La tennista azzurra è stata eliminata al 3° turno dalla statunitense Bernarda Pera (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(2) dopo 100 minuti in un match molto combattuto. Primo set senza esclusioni di colpo come testimoniano i 6 break consecutivi che portano l'azzurra a servire sul 4-3 ma chiedendo l'intervento del medical time-out lasciando anche il campo per un problema alla gamba destra. Elisabetta si porta 40-15 ma non chiude il game e la Pera non perdona: contro-break, servizio tenuto e 4° break della frazione per chiudere 6-4 la prima frazione. Cocciaretto parte molto bene nel 2° set portandosi subito sul 2-0 ma è solo un'illusione perché ritorna il leitmotiv della prima frazione: 5 break consecutivi per il 4-4 ma questa volta l'italiana non si fa sorprendere al 10° gioco e prolunga il match sul 5-5. Le tenniste tengono ancora il servizio e si arriva al tie-break dove l'americana ha la meglio 7-2.