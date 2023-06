Roland Garros, Sonego eliminato. Djokovic ai quarti contro Khachanov

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros . Il tennista piemontese, numero 48 del ranking Atp , si è dovuto arrendere a Karen Khachanov. Sul 'Suzanne Lenglen', nel match che ha aperto il programma odierno del Roland Garros, il 27enne moscovita si è imposto con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (7) 6-1. Nel corso del quarto set medical timeout per Sonego per un problema alla coscia destra.

Roland Garros, Khachanov batte Sonego. Avanza Djokovic

Sonego era riuscito a partire benissimo nel primo set non dando respiro al russo negli scambi da fondo e ottenendo addirittura 3 break. Nella seconda frazione reagione del moscovita che poi si è imposto nel terzo set, giocato benissimo da entrambi. Khachanov aveva servito sul 5-4 e subito il ritorno prepotente dell’azzurro, che si è trovato 4-0 e servizio nel tiebreak ma non è riuscito a portarsi avanti 2 set a 1. Khachanov, numero 11 del ranking Atp, ha eliminato Sonego e conquistato il passaggio per i quarti di finale, dove affonterà Djokovic. Il campione serbo ha infatti battuto Varillas (numero 94 al mondo) agli ottavi in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in poco meno di due ore di gioco.