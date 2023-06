Alcaraz domina Musetti e vola ai quarti del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Fuori anche Lorenzo Musetti dal Roland Garros che è costretto ad arrendersi allo strapotere di un super Carlos Alcaraz. Eliminati tutti gli italiani dallo Slam parigino con il tennista marchigiano che cede ai colpi del fenomeno murciano, capace di chiudere in 6-3, 6-2, 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Vola ai quarti lo spagnolo dove affronterà uno tra Ofner e Tsitsipas.

Musetti eliminato da Alcaraz

Parte bene l'azzurro che ruba subito il servizio nel primo game, solo un'illusione perchè lo spagnolo rimette tutto in equilibrio al quarto game per poi allungare con un nuovo break sul 4-2 che porta al 6-3 finale. Nel secondo le parti si invertono con break e controbreak immediato che registrano il 2-2, poi Alcaraz sale di nuovo in cattedra e al settimo game piazza un break pesantissimo che porta al 6-2 finale. Nel terzo Musetti tiene finchè può la battuta, ma al quinto game è costretto a cedere all’avversario che si invola verso la chiusura del match