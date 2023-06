Ruud e Rune avanzano: sarà sfida ai quarti del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Si va completando il quadro dei quarti di finale del Roland Garros 2023 con il derby nordico tra Holger Rune e Casper Ruud di nuovo in scena. Il giovane danese ha vinto il suo match di ottavi contro l'argentino Francisco Cerundolo in una vera maratona: sul campo Suzanne-Lenglen Rune si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6(7) con un super tie-break deciso grazie a 3 punti vinti consecutivamente sul 7-7. Il tutto dopo 4 ore di sfida. Meno lunga ma anch'essa impegnativa la pratica del finalista 2022 che ha battuto il cileno Nicolas Jarry per 7-6(3), 7-5, 7-5. Rune e Ruud si erano affrontati in semifinale agli ultimi internazionali d'Italia.