Roland Garros, Djokovic vola in semifinale: Khachanov ko

PARIGI (FRANCIA) - Nessun problema per Novak Djokovic ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha liquidato in quattro set il russo Karen Khachanov, numero 11 Atp, con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 6-4 dopo 3 ore e 43 minuti di gioco.